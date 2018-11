Ue: Ecofin rinnova misure restrittive contro Venezuela fino a 14 novembre 2019

- Il Consiglio economia e finanza di oggi ha deciso di rinnovare le attuali misure restrittive rivolte al Venezuela sino al 14 novembre 2019, in considerazione del continuo deterioramento della situazione nel paese. Lo ha reso noto il Consiglio dell'Ue. Le misure restrittive sono state attivate il 13 novembre 2017 e prevedono un embargo sulle armi e sulle attrezzature per repressioni interne, nonché un divieto di viaggio per 18 persone che ricoprono incarichi ufficiali e che sono ritenute responsabili delle violazioni dei diritti umani nonché dell'indebolimento della democrazia e dello stato di diritto in Venezuela. Secondo l'Ue, queste misure hanno lo scopo di favorire l'adozione di soluzioni democratiche condivise così da arrivare a una stabilità politica nel paese che possa permettere al Venezuela di affrontare le pesanti esigenze della popolazione. Queste misure mirate sono flessibili e reversibili e progettate per non danneggiare la popolazione venezuelana. (segue) (Beb)