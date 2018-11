Ue: Ecofin rinnova misure restrittive contro Venezuela fino a 14 novembre 2019 (2)

- L'Ue ha ribadito in numerose occasioni la sua disponibilità a contribuire a trovare una via democratica per uscire dall'attuale crisi multidimensionale attraverso una negoziazione significativa e orientata ai risultati, condotta in buona fede e che comprenda tutti i pertinenti attori politici venezuelani. I ministri degli Esteri dell'Ue hanno discusso della situazione in Venezuela e del suo impatto nella regione nella loro ultima riunione del 15 ottobre e hanno riaffermato questa posizione. Poiché la crisi può essere affrontata solo attraverso un processo politico, i ministri hanno convenuto di esplorare la possibilità di creare un gruppo di contatto che, se le condizioni verranno soddisfatte, possa facilitare tale processo. (segue) (Beb)