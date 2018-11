Ue: Ecofin rinnova misure restrittive contro Venezuela fino a 14 novembre 2019 (3)

- Gran parte delle denunce internazionali contro il governo Maduro vengono collegate alla crisi dei cittadini venezuelani che si riversano oltre al frontiera dando vita a un corposo fenomeno migratorio. Secondo stime delle Nazioni Unite circa 5 mila venezuelani lasciano il loro paese ogni giorno per fuggire dalla crisi politica ed economica in corso, un fenomeno descritto come “il maggior movimento di popolazione nella storia recente dell’America Latina”. La maggior parte di loro cerca rifugio in Brasile, Cile, Colombia, Ecuador e Perù. Sempre secondo dati Onu 1,9 milioni di venezuelani vivono all’estero dal 2015 e il numero di coloro che hanno inoltrato domanda di asilo nel mondo è cresciuto del 2 mila per cento dal 2014. "Mai l'America latina aveva dovuto affrontare una situazione di migrazione forzata come quella che si sta vedendo ora" ha detto l'ex vicepresidente del Guatemala, Eduardo Stein, rappresentante speciale dell'Unhcr (alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati) e dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) per il caso dei rifugiati venezuelani. (segue) (Beb)