Ue: Ecofin rinnova misure restrittive contro Venezuela fino a 14 novembre 2019 (4)

- La crisi è stata tra i temi al centro dell'ultima Assemblea generale delle Nazioni Unite. Lo scorso 26 settembre, a margine dell'assemblea, cinque paesi dell'America latina, tra qui la Colombia, più il Canada hanno firmato una petizione con cui denunciano il governo venezuelano alla Corte penale internazionale (Cpi) per crimini contro l'umanità. Un'azione affidata al procuratore capo della Cpi, Fatou Bensouda, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto di Roma, istitutivo della Corte. La denuncia - un caso inedito nei sedici anni di vita dell'organismo di giustizia - non porterà necessariamente all'apertura delle indagini. L'azione è stata appoggiata dalla Francia, con dichiarazioni per le quali il governo venezuelano ha emesso una nota di protesta. (segue) (Beb)