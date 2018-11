Ue: Ecofin rinnova misure restrittive contro Venezuela fino a 14 novembre 2019 (5)

- A margine dell'assemblea generale delle Nazioni Unite di settembre, il Consiglio per i diritti umani ha inoltre approvato una risoluzione in cui esprime “preoccupazione” per le “gravi violazioni dei diritti umani in Venezuela e chiede al governo di Nicolas Maduro di accettare gli aiuti umanitari internazionali. La risoluzione è stata approvata con 23 voti a favore, sette contrari e 17 astenuti. Hanno votato contro Cuba, Egitto, Burundi, Repubblica democratica del Congo (Rdc), Pakistan, Cina e Venezuela, secondo quanto rende noto la Commissione sul suo account twitter ufficiale. Nella risoluzione di chiede inoltre all’Alto commissario Michelle Bachelet di preparare un nuovo rapporto sulla situazione dei diritti umani nel paese. Il documento porta la firma del "gruppo di Lima", l'organismo regionale da tempo impegnato in una pressione internazionale sul governo di Nicolas Maduro. (segue) (Beb)