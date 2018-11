Pakistan: Delmastro (Fd'I), paradossale se Italia non concedesse status rifugiato ad Asia Bibi

- In merito all'appello del marito di Asia Bibi, la donna cristiana del Pakistan condannata otto anni fa all'impiccagione per blasfemia e di recente assolta dalla Corte suprema, ma che non può lasciare il Paese a causa delle proteste dei fondamentalisti islamici, il deputato di Fratelli d'Italia, Andrea Delmastro, afferma in una nota: "Gli strumenti per aiutare Asia Bibi ci sono. Fratelli d'Italia, in particolare, ha depositato in commissione Esteri alla Camera una risoluzione per conferire lo status di rifugiato ad Asia Bibi e alla sua famiglia e offrire protezione in Italia. Sarebbe paradossale - prosegue Delmastro - che l'Italia non riconoscesse velocemente protezione a una donna perseguitata per il suo credo religioso come Asia Bibi, dopo che per anni si è arresa all'invasione conferendo protezione umanitaria con una casistica a dir poco imbarazzante e ridicola". (Com)