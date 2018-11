Energia: Consorzio gasdotto Caspio ha esportato 49,97 milioni di tonnellate di petrolio kazakho nei primi dieci mesi 2018

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consorzio del gasdotto del Caspio (Cpc) ha esportato 49,97 milioni di tonnellate di petrolio dal Kazakhstan nei primi dieci mesi di quest’anno, registrando un incremento dell’11,28 per cento rispetto allo stesso periodo del 2017. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Kazinform”. Allo stesso tempo, nel mese di ottobre, le esportazioni di petrolio attraverso il Cpc hanno toccato i 5,11 milioni di tonnellate, registrando un rialzo rispetto i 4,65 milioni toccati nello stesso mese del 2017. Il Cpc è uno dei più importanti progetti d’investimento nel settore energetico regionale, e vede la partecipazione di una serie di paesi aderenti alla Comunità degli Stati indipendenti (Csi): i maggiori azionisti sono la Federazione Russa (31 per cento), il Kazakhstan (20,75 per cento), Chevron (15 per cento) e Lukarco (12,5). (Res)