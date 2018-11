Grecia: Commissione Ue, Atene nominata capitale europea dell’innovazione 2018

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha assegnato ad Atene il titolo di Capitale europea dell'innovazione 2018 assegnandole un premio da 1 milione di euro. Secondo quanto riferito dalla Commissione con un comunicato, Atene è la vincitrice della European Capital of Innovation Awards di quest'anno, finanziato dal programma europeo di ricerca e innovazione Horizon 2020. Il premio sarà utilizzato per potenziare le attività di innovazione locale e collaborare con altre città. Carlos Moedas, commissario per la ricerca, la scienza e l'innovazione, ha annunciato la città vincitrice al web summit di Lisbona. "Le città sono fari dell'innovazione. Agiscono come magneti per il talento, per capitale, per opportunità. Con la capitale europea dell'innovazione, premiamo le città che compiono uno sforzo in più per testare nuove idee, tecnologie e modi per far sentire i cittadini nel modo in cui la loro città è cambiata". Moedas ha aggiunto: "Atene si distingue come esempio per una città che deve affrontare molte sfide può raggiungere grandi cose attraverso l'innovazione, Atene ha trovato un nuovo scopo di ribaltare la crisi economica e sociale. È la prova che non sono le difficoltà ma come le superi, quello che conta”. (segue) (Gra)