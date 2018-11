Grecia: Commissione Ue, Atene nominata capitale europea dell’innovazione 2018 (2)

- All’evento di Lisbona, presente anche il sindaco di Atene George Kaminis. "Abbiamo dimostrato che le cose possono essere fatte in modo diverso, attraverso collaborazioni con la partecipazione della società civile e con un piano per la città", ha detto Kaminis in una dichiarazione esclusiva all'Agenzia di stampa “Ana-Mpa”. "Questo premio appartiene a tutti, in particolare a quei cittadini di Atene che hanno lavorato con il comune per superare la crisi e, dal momento che il vincitore del premio è la capitale, appartiene a tutta la Grecia", ha aggiunto il sindaco della capitale ellenica. Altri candidati in lizza erano Tolosa (Francia), Amburgo (Germania), Lueven (Belgio), Umeo (Svezia) e Aarhus (Danimarca). (Gra)