Tunisia: ex deputata di Ennahda nuovo ministro della Formazione professionale e dell'occupazione

- L’ex parlamentare del partito islamico moderato Ennahda, Sayida Ounissi, è stata nominata ministro della Formazione professionale e dell'occupazione. Eletta dai tunisini residenti in Francia, la 31enne Ounissi ha ricoperto in precedenza l’incarico di sottosegretario per la Formazione professionale nello stesso dicastero, dove era responsabile dell'iniziativa privata. Nata il 3 febbraio 1987 a Tunisi, Ounissi ha conseguito una laurea in Storia e un master in Scienze politiche presso l'Università Pantheon-Sorbona. Sposatasi nel dicembre 2017, ha ricoperto in precedenza diverse posizioni come esperta di istituzioni internazionali. (Tut)