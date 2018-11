Ecomondo: Gruppo CAP presenta le ultime iniziative di sinergia industriale e di economia circolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo CAP, il gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, ha portato a Ecomondo, la fiera internazionale di riferimento nella green e circular economy, tutte le sue ultime iniziative per promuovere la 'waterevolution', lo scenario in cui l'acqua sarà centrale nello sviluppo delle nostre smart cities, sempre più green e intelligenti. Una strategia - spiega il comunicato stampa del Gruppo - che si basa sul recupero di energia e di materiali, sulla sinergia con aziende e università per incentivare ricerca e innovazione nel segno della sostenibilità e dell'economia circolare applicata al settore idrico. "La rivoluzione dell'acqua è sempre più connessa a sofisticate applicazioni e processi di conversione, che mirano a dare nuova vita ai prodotti di scarto seguendo un processo sostenibile e attento all'ambiente", ha spiegato il presidente e amministratore delegato di Gruppo CAP, Alessandro Russo. "Ma tale processo - ha proseguito -, per avere buon esito, ha bisogno delle migliori sinergie, connesse in un sistema di networking e sharing knowledge. Ecco che allora davvero gli scarti per un settore diventano opportunità per un altro". Speciale testimonial dell'impegno di Gruppo CAP nell'innovazione legata ai progetti di economia circolare è la Panda 'biometanow', capace di ridurre le emissioni di anidride carbonica del 97%, che torna a Rimini per il secondo anno come icona della sostenibilità e della conversione degli scarti in energia pulita. L'auto era stata la protagonista del progetto annunciato lo scorso anno: riuscire a sfruttare l'acqua per alimentare il motore di un'automobile. Il progetto è stato portato a termine e il 7 novembre, infatti, si concluderanno i lavori per la realizzazione dell'impianto di produzione di biometano estratto dai fanghi reflui dell'impianto di Bresso-Niguarda, periferia nord di Milano. Sarà così possibile produrre biometano su scala industriale, per un totale di oltre 341.640 kg, sufficienti ad alimentare 500 veicoli per 15 mila km all'anno: 7.500.000 km percorribili complessivi, equivalenti a quasi 200 volte la circonferenza della Terra. Avviato nel 2016 con il supporto scientifico del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e la collaborazione tecnologica di FCA (Fiat Chrysler Automobiles), quello di Gruppo CAP è uno dei primi casi nel panorama italiano di progetto di trasformazione degli impianti di depurazione in bioraffinerie. La Panda parte domani, 7 novembre, per fare un giro in città alla scoperta dei luoghi della mobilità green, guidata da Roberto Sposini, responsabile divisione automotive di Lifegate. (segue) (com)