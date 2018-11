Ecomondo: Gruppo CAP presenta le ultime iniziative di sinergia industriale e di economia circolare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi 6 novembre, la giornata di apertura di Ecomondo, inizia proprio con un intervento di Gruppo CAP sulla valorizzazione dei fanghi di depurazione, toccando tutti gli aspetti normativi e sanitari. È questo il primo di una serie di approfondimenti da parte della monotutility pubblica che vuole riflettere su un argomento oggi più che mai oggetto di attenzione e dibattito anche da parte dell'opinione pubblica. Il pomeriggio è invece dedicato alle emissioni odorigene e a tutti gli interventi messi in campo da Gruppo CAP per deodorizzare i luoghi di depurazione. Domani invece, con la conferenza conferenza dal titolo "L'innovazione al servizio dell'ambiente: esperienze di simbiosi industriale, sinergie e incubazione", l'attenzione si sposta sugli esempi concreti di sinergia alla ricerca di modelli di business che incrocino le attività di soggetti diversi valorizzando spazi, competenze, prodotti e scarti che, nella simbiosi fra settori diversi un tempo non comunicanti, acquistano invece nuova vita e recuperano valore da restituire al territorio. In questo contesto Gruppo CAP presenterà alcune esperienze recenti: l'accordo con Novamont per attività di ricerca congiunta in tema di prolungamento della vita dei prodotti e di recupero di materiali e la collaborazione con Danone, che prevede di utilizzare gli scarti organici per alimentare gli impianti per la produzione di biogas. Per poi dedicare un focus sul progetto di incubazione di startup all'interno del Centro Ricerche in Idroscalo, che ospiterà in Salazzurra la canadese Rainmaker Enterprise per individuare i siti ottimali per scavare nuovi pozzi nel Darfur da equipaggiare con pompe e pannelli solari. (com)