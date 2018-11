Kosovo: opposizione chiede riunione straordinaria parlamento su ritiro riconoscimento da parte di alcuni paesi (2)

- Il vicepremier e ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic ha osservato ieri che se non è vero che altri paesi hanno revocato il riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo, allora perché Pristina chiede ai paesi occidentali di frenare l'azione diplomatica della Serbia rivolta verso tale obiettivo. "Certamente questo li irrita molto in quanto lo considerano un fatto già risolto e continuano a parlare di questi 116 paesi che hanno riconosciuto il Kosovo", ha affermato Dacic, all'indomani dell'annuncio del venir meno del riconoscimento dell'indipendenza di Pristina da parte di Grenada. "Il loro numero crescerà", ha aggiunto Dacic in riferimento ai paesi che cancelleranno nei prossimi mesi la loro decisione di riconoscere il Kosovo come uno stato indipendente. Il ministro serbo ha quindi parlato di un lieve miglioramento nei rapporti con gli Stati Uniti in quanto ora sono disponibili a qualche soluzione di compromesso, anche se "continuano a considerare il Kosovo uno stato indipendente ed a sostenere che noi stiamo minando il dialogo in quanto invitiamo in paesi a ritirare il riconoscimento dell'indipendenza (del Kosovo)". (segue) (Kop)