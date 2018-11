Camerun: presidente rieletto Biya giura per settimo mandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente camerunese Paul Biya ha giurato per il suo settimo mandato alla guida del paese. È quanto reso noto dalla stampa di Yaoundé. Biya, 85 anni, ha vinto le elezioni presidenziali dello scorso 7 ottobre ottenendo il 71,28 per cento dei voti contro il 14 per cento del suo principale sfidante, Maurice Kamto, il quale ha tuttavia denunciato “brogli massicci” nel processo elettorale, rivendicando la propria vittoria. Ieri un totale di 38 sostenitori di Kamto sono stati arrestati dopo aver manifestato a Bafoussam, nell’ovest del paese, per contestare la rielezione di Biya. Il giuramento del capo dello Stato, al potere dal 1982, giunge peraltro in un momento di grossa tensione nel paese, dopo che ieri almeno 81 persone, tra cui 79 studenti, sono stati rapiti nella città di Bamenda, capitale della regione anglofona del Nordovest. (segue) (Res)