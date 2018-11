Camerun: presidente rieletto Biya giura per settimo mandato (2)

- Le violenze nelle regioni anglofone del Camerun sono riesplose in concomitanza proprio con le elezioni presidenziali dello scorso 7 ottobre. In precedenza l'organizzazione non governativa Amnesty International aveva riferito che almeno 400 persone sono rimaste uccise dall'inizio dell'anno negli scontri delle regioni anglofone del Camerun. L'organizzazione per i diritti umani con sede a Londra riferisce di aver registrato oltre 260 incidenti dall'inizio dell'anno, tra cui rapimenti, uccisioni di membri della sicurezza e di separatisti armati, nonché distruzione di proprietà private da entrambe le parti. Nel rapporto si documenta l'uccisione di oltre 160 membri delle forze di sicurezza da parte di separatisti armati dalla fine del 2016, rilevando tuttavia che il bilancio potrebbe essere molto più alto in quanto alcuni attacchi sono stati sottostimati. (segue) (Res)