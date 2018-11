Camerun: presidente rieletto Biya giura per settimo mandato (3)

- Il gruppo ha inoltre affermato di aver autenticato due video ricevuti la scorsa settimana: in uno di questi si vede la decapitazione di un responsabile della sicurezza decapitato, nel secondo si sente la voce di un combattente delle "Forze di liberazione Ambazonia", un gruppo armato che ha combattuto per la secessione degli anglofoni dal paese, a maggioranza francofona. Le tensioni tra separatisti e forze governative erano riesplose in ottobre in concomitanza con la festa dell’indipendenza nazionale. Amnesty aveva pubblicato lo scorso 12 giugno un altro rapporto in cui denunciava altre violazioni dei diritti umani commesse nelle regioni anglofone del Camerun sia da parte delle forze di sicurezza che dei separatisti anglofoni. (segue) (Res)