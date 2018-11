India: vicepresidente Naidu, viaggio in Africa “estremamente produttivo”

- Il vicepresidente dell’India, Muppavarapu Venkaiah Naidu, è rientrato oggi a Nuova Delhi da un viaggio di sei giorni in tre paesi africani – Botswana, Zimbabwe e Malawi – che ha definito “estremamente produttivo”. Parlando con i giornalisti durante il volo di ritorno, Naidu ha sottolineato che negli ultimi quattro anni e mezzo, sotto il governo di Narendra Modi, sono state effettuate “29 visite in Africa a livello di presidente, vicepresidente e primo ministro”: un dato “senza precedenti”. Il vicepresidente ha ribadito che per l’esecutivo le relazioni col continente africano sono prioritarie e ha ricordato i dieci principi guida dell’impegno indiano in Africa recentemente illustrati dal premier Modi. (segue) (Inn)