India: vicepresidente Naidu, viaggio in Africa “estremamente produttivo” (3)

- Il vicepresidente dell’India ha aggiunto che si tratta di tre paesi il cui sviluppo socio-economico viene sostenuto da Nuova Delhi e che la leadership locale ha riconosciuto ed espresso gratitudine per questo sostegno. Naidu ha ricordato l’impegno preso da Nuova Delhi nel terzo India-Africa Summit, nel 2015, ad aprire linee di credito per i paesi africani per dieci miliardi di dollari in cinque anni, impegno confermato anche nelle ultime tre visite: tra l’altro sono stati concordati finanziamenti per 350 milioni per progetti nello Zimbabwe e una linea di credito di 215 milione al Malawi per 18 progetti riguardanti la distribuzione dell’acqua. (segue) (Inn)