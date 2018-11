India: vicepresidente Naidu, viaggio in Africa “estremamente produttivo” (5)

- Nell’ultima tappa del suo viaggio, nel Malawi, Naidu è stato ricevuto dal presidente, Arthur Peter Mutharika, col quale ha avuto un approfondito colloquio. In occasione della visita i due governi hanno firmato tre accordi sul Trattato di estradizione, l’esenzione dai visti per i titolari di passaporti diplomatici e di servizio e un memorandum d’intesa sulla costruzione di capacità nella regolamentazione dell’estrazione di materiali radioattivi e terre rare. Inoltre, il vicepresidente indiano ha annunciato, oltre al credito per i progetti idrici, l’assistenza per l’istituzione di un centro congressi internazionali intitolato al Mahatma Gandhi a Blantyre e la donazione di un macchinario per la telecobaltoterapia, di medicinali per due miliardi di dollari, di dieci ambulanze e di centomila testi di scienze, matematica, fisica e chimica per studenti delle scuole secondarie. (segue) (Inn)