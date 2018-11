India: vicepresidente Naidu, viaggio in Africa “estremamente produttivo” (6)

- Precedentemente, nello Zimbabwe, Naidu e l’omologo Kembo Dugish Campbell Mohadi, con le rispettive delegazioni, hanno passato in rassegna i diversi aspetti della relazione bilaterale. La visita ad Harare si è conclusa con una dichiarazione congiunta di impegno a rafforzare le relazioni, in particolare economiche, e la firma di un accordo, quattro protocolli d’intesa e un piano d’azione. L’accordo riguarda l’esenzione dai visti per i titolari di passaporti diplomatici. I protocolli riguardano la cooperazione in diversi ambiti: arte, cultura e beni culturali; medicina tradizionale e omeopatia; diffusione radiotelevisiva; geologia e risorse minerarie. Il piano d’azione riguarda le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. (segue) (Inn)