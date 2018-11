India: vicepresidente Naidu, viaggio in Africa “estremamente produttivo” (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fine luglio Modi ha visitato il Ruanda, l’Uganda e il Sudafrica, dove ha partecipato al vertice del gruppo Brics (Brasile, Russia, india, Cina, Sudafrica). Oltre a concludere numerosi accordi di cooperazione, il premier di Nuova Delhi, ospite del parlamento ugandese, a Kampala, ha tenuto un discorso programmatico sull’impegno indiano per l’Africa. A dimostrazione di questo impegno, Modi ha citato alcuni dati, in particolare la concessione di 180 linee di credito per circa undici miliardi di dollari in oltre 40 paesi africani e l’apertura di 18 nuove ambasciate. Quindi, ha illustrato i dieci principi dell’azione dell’India in Africa. (segue) (Inn)