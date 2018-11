India: vicepresidente Naidu, viaggio in Africa “estremamente produttivo” (9)

- “L’Africa sarà in cima alle nostre priorità”, è il primo punto del “decalogo” di Modi. “La nostra partnership per lo sviluppo sarà guidata dalle vostre priorità”, ha assicurato il leader indiano ai partner africani. “Terremo aperti i nostri mercati”, ha promesso. Il primo ministro dell’India ha elencato poi alcuni temi specifici, a cominciare da quello delle tecnologie: “Sfrutteremo l’esperienza dell’India nella rivoluzione digitale per sostenere lo sviluppo dell’Africa”. Modi ha parlato anche di terra e di ambiente: “Lavoreremo con voi per migliorare l’agricoltura in Africa”; “La nostra partnership affronterà le sfide del cambiamento climatico”. Quindi ha toccato gli ambiti della sicurezza e della difesa: “Rafforzeremo la cooperazione e le rispettive capacità nella lotta al terrorismo e all’estremismo”; “Lavoreremo con le nazioni africane per mantenere gli oceani aperti e liberi a beneficio di tutte”. Infine, è stato posto l’accento sul multilateralismo: “Dobbiamo lavorare tutti insieme per far sì l’Africa non si trasformi ancora una volta in un teatro di ambizioni rivali”; “Lavoreremo insieme per un ordine globale giusto, rappresentativo e democratico in cui abbia una voce e un ruolo quel terzo dell’umanità che vive in Africa e in India”. (Inn)