Cile: Camera deputati discute ipotesi di intitolare aeroporto internazionale Santiago a Pablo Neruda

- La commissione Cultura della camera dei deputati cilena, segnala oggi il quotidiano "La Tercera", ha approvato il progetto legge che propone cambiare il nome dell'Aeroporto internazionale "Arturo Merino Benítez" di Santiago del Cile in Aeroporto internazionale Pablo Neruda. "Riteniamo che si tratta di un progetto che ci beneficia come paese e che valorizza la nostra memoria culturale dato che ha come obiettivo quello del riconoscimento di una delle figure più importanti non solo della letteratura del nostro paese ma anche a livello internazionale", ha dichiarato a riguardo il deputato del Partito per la Democrazia (Ppd), Carolina Marzan. "Vogliamo che la prima cosa che vedano gli stranieri quando tocchino il suolo cileno sia il nome del poeta Pablo Neruda", ha aggiunto. (Abu)