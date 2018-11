Camera: domani audizione direttore Agenzia delle Entrate

- Domani, mercoledì 7 novembre alle ore 14:30, la commissione Finanze della Camera svolge l'audizione del direttore dell'Agenzia delle Entrate, Antonino Maggiore, nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. L'appuntamento sarà trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto un comunicato di Montecitorio. (Com)