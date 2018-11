Italia-Albania: presidente Meta in visita in Calabria presso comunità arberesh

- Il presidente della Repubblica albanese Ilir Meta inizia oggi una visita ufficiale in Italia, in Calabria, presso i comuni abitati dagli arberesh, la comunità di etnia albanese trasferitasi in Italia nella metà del 15mo secolo. Il trasferimento degli arberseh avvenne dopo la morte di Scanderbeg, il principe albanese che fino a quel momento era riuscito ad impedire l'avanzata dell'impero ottomano verso il resto dell'Europa. Proprio nell'ambito dell'Anno di Scanderbeg, proclamato dal governo albanese in occasione del 550mo anniversario della morte dell'eroe nazionale, Meta si reca in visita ufficiale presso la comunità arberesh. Nelle cerimonie organizzate è prevista, secondo un comunicato della presidena albanese, anche la partecipazione del presidente italiano Sergio Mattarella. (segue) (Alt)