India: Jammu e Kashmir, due terroristi di Hizbul Mujahideen uccisi nel distretto di Shopian

- Due terroristi appartenenti al gruppo Hizbul Mujahideen (Hm) sono stati uccisi oggi in un conflitto a fuoco con le forze di sicurezza nello Stato indiano di Jammu e Kashmir, nel distretto di Shopian. Lo ha reso noto la polizia statale. Secondo quanto riferito dalle autorità, era in corso una perlustrazione a Zainapora, nell’area di Safanagri, sulla base di indicazioni fornite da informatori locali; i terroristi hanno aperto il fuoco e le forze di sicurezza hanno reagito. I due morti sono stati identificati come Mohammad Idrees Sultan alias Chota Abrar, residente a Safanagri, e Amir Hussain Rather alias Abu Sobaan, residente ad Awneera Shopian. Il portavoce della polizia ha riferito che erano affiliati al gruppo Hm e coinvolti in attentati, anche a danno di civili; il portavoce ha aggiunto che Sultan era un disertore dell’Esercito indiano e si era unito all’organizzazione militante nell’aprile di quest’anno. (segue) (Inn)