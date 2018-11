Camera: domani audizione Elettricità futura su riscossione oneri sistema elettrico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, mercoledì 7 novembre alle ore 14:15, la commissione Attività produttive della Camera svolge l'audizione di rappresentanti di Elettricità futura nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00020 Benamati recante iniziative urgenti in materia di riscossione degli oneri generali del sistema elettrico. L'appuntamento sarà trasmesso in diretta webtv. Lo riferisce un comunicato di Montecitorio. (Com)