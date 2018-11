Quirinale: Mattarella riceve delegazione Associazione per sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale, in occasione della presentazione del "Rapporto Svimez 2018. L'economia e la società del Mezzogiorno", una delegazione dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno, guidata dal presidente Adriano Giannola. Lo riferisce una nota della presidenza della Repubblica. (Com)