Mafia foggiana: arrestate tre persone (2)

- Le indagini degli investigatori della Polizia di Stato nell’area garganica, hanno permesso di accertare l’esistenza nella città di Vieste di un’organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti di differenti tipologie, capeggiata da Perna Girolamo ed impegnata in una forte contrapposizione armata con il gruppo rivale facente capo a Raduano Marco. Gli elementi probatori raccolti a carico degli esponenti di tale organizzazione criminale hanno permesso di trarre in arresto due elementi di spicco al vertice dell'organizzazione criminale viestana, nei cui confronti la Direzione Distrettuale Antimafia di Bari aveva emesso decreto di fermo di indiziato di delitto, nonchè altri 5 sodali della medesima compagine criminale, in esecuzione di un'ordinanza impositiva della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P., su richiesta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari. Le attività investigative, condotte anche con l’ausilio di intercettazioni telefoniche ed ambientali, hanno permesso di individuare in uno degli arrestati, soggetto ritenuto vicino al “clan dei montanari” operante nel Comune di Monte Sant’Angelo, il fornitore di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina in favore della consorteria criminale viestana disarticolata con la presente indagine e riconducibile al più vasto schieramento capeggiato dal Perna Girolamo, certificando di fatto la saldatura tra i due gruppi criminali garganici. (segue)(Ren)