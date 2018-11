Mafia foggiana: arrestate tre persone (3)

- Sulla scorta degli inconfutabili elementi probatori raccolti dagli investigatori del “Gruppo Gargano”, la Procura della Repubblica ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma di denaro di euro 25.000,00 (venticinquemila), che lo stesso aveva ottenuto dal gruppo criminale viestano quale acconto per la fornitura di oltre 2 kg di cocaina assicurata alla consorteria viestana a ridosso del ferragosto e finalizzata a dare alla stessa una posizione egemone sul mercato viestano degli stupefacenti, occupando così il vuoto generato dagli arresti eseguiti proprio in quei giorni, sempre su mandato della D.D.A. di Bari, di esponenti dell'avversa consorteria criminale capeggiata dal Raduano Marco. Dopo un periodo di irreperibilità, caratterizzato anche da un viaggio all'estero, a seguito di lunghi appostamenti ,i poliziotti del “Gruppo Gargano” hanno individuato uno degli arrestati mentre faceva ritorno da Bratislava (Slovacchia). Il pregiudicato manfredoniano, nel tentativo di sfuggire ai servizi di Polizia in atto, è stato bloccato mentre si stava recando, nel Comune di Mattinata ove aveva reperito un alloggio sicuro in grado di assicurargli una comoda latitanza.(Ren)