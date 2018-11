Camera: giovedì 8 novembre presentazione Rapporto Svimez 2018 con Fico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopodomani, giovedì 8 novembre, alle ore 10, presso la sala della Regina di palazzo Montecitorio viene presentato il "Rapporto Svimez 2018 - L'economia e la società del Mezzogiorno". Saluto introduttivo del presidente della Camera, Roberto Fico. Presenta il Rapporto Luca Bianchi, direttore Svimez. Relazione di Adriano Giannola, presidente Svimez. Conclude Barbara Lezzi, ministro per il Sud. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto un comunicato della Camera. (Com)