Germania: ministero Difesa valuta reimpiego caserme dismesse

- Il ministero della Difesa tedesco sta valutando di reimpiegare 12 caserme già dismesse. Lo riferisce il quotidiano tedesco “Bild”, secondo cui le caserme potrebbero tornare in attività come “comandi binazionali” o “centri per la manutenzione di elicotteri”. Al momento, non sono note le installazioni militari che potrebbero tornare a essere utilizzate dalla Bundeswehr, le Forze armate tedesche. (Geb)