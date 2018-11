Povertà: martedi 13 presso la sede dell'Aifa la presentazione del Rapporto 2018 “Donare per curare"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ospiterà l’evento di presentazione del Rapporto 2018 “Donare per curare: Povertà sanitaria e donazione farmaci”, realizzato dall’Osservatorio Donazione Farmaci (Odf) della Fondazione Banco Farmaceutico Onlus, martedì 13 novembre 2018 alle ore 11.30 in via del Tritone 181 (Roma). Il dibattito sarà introdotto dal saluto del Direttore Generale dell’Aifa Luca Li Bassi e coordinato dal Direttore della ricerca Odf Luca Pesenti. Interverranno: Giancarlo Rovati (Professore di Sociologia, Università Cattolica del Sacro Cuore - Coordinatore scientifico Odf), Silvano Cella (Docente di Farmacologia, Università degli Studi di Milano - Responsabile analisi farmaco-epidemiologiche di Odf), Mirella Pontello (esperta di Medicina Preventiva), un delegato di Federfarma, Andrea Mandelli (Presidente Fofi), Michele Uda (Direttore Assogenerici), Emilio Stefanelli (Comitato di Presidenza di Farmindustria), Mila De Iure (Presidente Assoram) e David Recchia (Acli). I dati del Rapporto 2018, distribuito durante l’evento, saranno commentati dal demografo Gian Carlo Blangiardo.(Ren)