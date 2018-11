Romania: ministro Lavoro annuncia aumento salario minimo dal 2019

- A partire dal primo dicembre il salario minimo in Romania aumenterà. Lo ha annunciato il ministro del Lavoro di Bucarest, Lia Olguaa Vasilescu, aggiungendo che lo stipendio sarà differenziato in base agli studi compiuti da ciascun dipendente. "Alla prossima seduta di governo ci sarà un'ordinanza d'urgenza sulla modifica del Codice del lavoro. Attualmente, è menzionato lo stipendio minimo, ma non si accenna allo stipendio minimo differenziato. Quando il Codice del lavoro sarà modificato, dovremmo emanare un decreto governativo. Dal primo dicembre, lo stipendio minimo dovrebbe ammontare a circa 452 euro, lo stipendio minimo per i laureati a circa 510 euro e per le persone con un'anzianità minima di 15 anni, sempre a 510 euro", ha spiegato il ministro durante una conferenza stampa. (segue) (Rob)