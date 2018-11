Romania: ministro Lavoro annuncia aumento salario minimo dal 2019 (2)

- Per quanto riguarda l'anzianità di 15 anni, Vasilescu ha precisato che si tratta di anzianità in generale, a prescindere dal luogo di lavoro o dal fatto che in quel periodo ci sia stata o meno disoccupazione o congedo di maternità. L'aumento e la differenziazione dello stipendio minimo arrivano ad integrare una serie di altre misure già prese in base alla nuova legge sulla retribuzione dei pubblici dipendenti, parte del programma di governo dell'attuale coalizione al potere formata dal Partito socialdemocratico (Psd) e dall'Allenza liberal democratica (Alde). (segue) (Rob)