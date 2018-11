Romania: ministro Lavoro annuncia aumento salario minimo dal 2019 (3)

- La legge sulla retribuzione è stata applicata a partire dal primp 2018. L'atto normativo prevede aumenti salariali scaglionati per il personale didattico, per il personale del sistema sanitario, per dipendenti del sistema giudiziario, ma anche per altre categorie di pubblici dipendenti. L'obiettivo era di equilibrare il sistema di retribuzione dei pubblici dipendenti, a causa di gravi disfunzionalità. In più, stando alle autorità, era necessario un aumento significativo dei salari soprattutto nel settore sanitario, data la scarsa domanda qualificata. Quasi parallelamente all'attenzione concessa agli aggiustamenti salariali per i pubblici dipendenti, si mira anche alla modifica dell'attuale legge sul sistema pensionistico pubblico, di cui dovrebbero beneficiare oltre cinque milioni di pensionati. (segue) (Rob)