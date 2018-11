Romania: ministro Lavoro annuncia aumento salario minimo dal 2019 (4)

- Previsto per entrare in vigore dal primo gennaio 2018 e per essere applicato a tappe fino al 2021, il progetto adottato dal governo e inviato al parlamento per essere approvato, presuppone non solo l'aumento delle pensioni, ma anche l'eliminazione delle disuguaglianze. Il pagamento delle pensioni dovrebbe essere elargito in base ai contributi pagati da ciascuno, e i pensionati con la stessa anzianità, ma che sono andati in pensione in periodi diversi, riceveranno la stessa somma. Si attende che il disegno della legge sul sistema pensionistico pubblico entri nel dibattito della commissione lavoro del Senato. (Rob)