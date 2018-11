Municipio X: entro il 21 novembre candidature per l'osservatorio ambientale

- "Il 22 ottobre scorso, presso la Sala del Consiglio municipale, si è tenuta l’Assemblea pubblica per la costituzione dell’Osservatorio ambientale del Municipio X - Roma Capitale". Lo comunica in una nota il Municipio X.Il vice Presidente ed Assessore all’Ambiente, Territorio e Sicurezza, Alessandro Ieva, in proposito, ricorda che “le candidature per le figure del Presidente, del coordinatore e dei membri componenti l’Osservatorio, devono essere presentate al protocollo del Municipio X, all’attenzione della Presidente Giuliana Di Pillo, allegando il cv, entro 30 giorni dalla data in cui si è tenuta l’Assemblea pubblica”."L’Osservatorio ambientale è un progetto all’insegna della divulgazione, dello studio e della prevenzione di alcuni fenomeni che contribuiscono negativamente sull’ambiente e sul decoro urbano. La partecipazione dei cittadini - prosegue la nota - prevede una prima ricognizione dei luoghi per poi procedere con una segnalazione all’Amministrazione, agli Enti competenti in materia ed alle Forze dell’Ordine. Prevista anche una sede ad Acilia, dove aprirà il primo vivaio municipale e dove sarà possibile effettuare corsi a tema e riunioni. Il primo step, come ricordato, è quello del 21 novembre, data entro la quale, chi vuole prendere parte all’iniziativa, potrà candidarsi presentando richiesta, corredata di curricula. Si tratta del primo vero progetto di decentramento (come peraltro sancito nel 2011) esecutivo. Nel corso della riunione è stato anche annunciato l’arrivo di 570mila euro che serviranno all’acquisto di nuovi mezzi, in sostituzione di quelli attualmente in uso, ormai più che fatiscenti. Le cariche (presidente e membri dell’Organismo) saranno in carica 5 anni. Previste almeno 4 sedute all’anno". (Com)