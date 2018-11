Camera: domani audizioni su gestione pubblica e partecipativa ciclo integrale acque

- Domani, mercoledì 7 novembre, la commissione Ambiente della Camera, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque, svolge le audizioni di: ore 09:20, rappresentanti di Acea Spa; ore 09:40, rappresentanti di A2A Spa; ore 10, rappresentanti di Acqua Latina; ore 10:20, rappresentanti dell'Acquedotto pugliese; ore 10:40, rappresentanti di Hera Spa. L'appuntamento sarà trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto un comunicato di Montecitorio. (Com)