Rifiuti: Baglio (Pd), cittadini esasperati e stanchi del degrado

- "Sono diverse le email di cittadini esasperati che ci arrivano e che denunciano una situazione dei rifiuti drammaticamente peggiorata. Non è solo lo sciopero di ieri, proclamato per le mancate risposte dell'Amministrazione Raggi, è il risultato di una mancanza di strategia. Il porta a porta dove è stato avviato non funziona, in alcuni quartieri da più di un anno; i rifiuti continuano ad essere spediti fuori Roma a costi esorbitanti, manca un piano industriale solido per rendere autonoma l’azienda e consentire una migliore organizzazione. Eppure nessuno in Campidoglio ammette il fallimento delle scelte su decoro e pulizia della città. Assistiamo invece al braccio di ferro con Ama e a continui proclami di Sindaca e Giunta che occultano la verità, buoni solo per chi non vive a Roma. Perché i romani sanno esattamente come stanno le cose, ne subiscono ogni giorno gli effetti deleteri e sono stanchi di tanto degrado". Così in una nota la consigliera capitolina del Partito Democratico Valeria Baglio. (Com)