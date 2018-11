Nota per gli utenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Servizi in programma nel corso della giornata:- Bosnia-Italia: oggi a Sarajevo il primo forum economico congiunto, presenti 70 aziende italiane. Copertura dell'evento e servizio d'insieme. Lancio intorno alle ore 17:30.- Ghana-Italia: si conclude visita del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ad Accra. Focus su sviluppo economico, sicurezza e lotta all’immigrazione clandestina. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 16.- Tunisia: il premier Chahed ha annunciato ieri sera l'atteso rimpasto di governo; cambiano dieci ministri, critiche da parte del presidente Essebsie del partito Nidaa Tounes. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 17.- Bangladesh: il governo di Sheikh Hasina apre a colloqui con l’opposizione e inasprisce i controlli su Internet per evitare disordini e ricadute economiche in vista delle prossime elezioni politiche. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 12.(Res)