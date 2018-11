Imprese: Sace Simest e Bank of China firmano accordo per rafforzare l'interscambio tra Italia e Cina

- Sace Simest, il polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo Cdp, e Bank of China, filiale di Milano, hanno firmato un Protocollo di Intesa finalizzato a rafforzare le relazioni commerciali e le opportunità di investimento tra Italia e Cina. L’accordo, riferisce un comunicato, fa seguito alla partnership finalizzata lo scorso agosto con Cassa Depositi e Prestiti con l’obiettivo, tra gli altri, di consolidare la collaborazione tra i due paesi nel ramo dell’Export Finance. Attraverso l’Intesa di oggi, firmata a margine del Business Forum Italia Cina in occasione della China International Import Expo di Shanghai, Sace Simest e Bank of China si impegnano a supportare le imprese cinesi che importano beni e servizi dall’Italia, con un focus prioritario riservato al settore dell’aviazione civile, in particolare gli elicotteri civili. Alla luce dei buoni rapporti esistenti tra le compagnie cinesi d’aviazione civile e delle relative controparti italiane, Sace Simest e Bank of China collaboreranno al fine di identificare nuove opportunità di business e di rafforzare l’interscambio in questo comparto. Alessandro Decio, amministratore delegato di Sace, ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi di rafforzare la nostra partnership con Bank of China, confermando il nostro impegno a sostenere le aziende italiane in un mercato chiave come la Cina, con particolare attenzione al settore dell'aviazione e degli elicotteri civili, per supportare ulteriormente l’export di tecnologie e know-how in cui l’Italia eccelle. Questo accordo di cooperazione è un passo importante verso il consolidamento delle relazioni commerciali tra i nostri due Paesi”. (segue) (Com)