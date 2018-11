Imprese: Sace Simest e Bank of China firmano accordo per rafforzare l'interscambio tra Italia e Cina (2)

- Jiang Xu, direttore generale della filiale di Bank of China di Milano, ha dichiarato: "Il Made in Italy è estremamente competitivo nel design e nella manifattura, mentre la Cina sta attraversando una fase di upgrade dell’industria e dei consumi. Per i due Paesi ci saranno grandi opportunità per migliorare le sinergie e sviluppare nuove occasioni di business. Bank of China e Sace proseguiranno insieme in questa direzione, nell’interesse di entrambi i Paesi”. Attraverso questa intesa, Bank of China, filiale di Milano, riafferma il proprio ruolo di mediatrice tra il mercato cinese e quello italiano, rinnovando il suo impegno in favore di un dialogo attivo tra i due sistemi economici. Sace Simest, con questo nuovo accordo di collaborazione, consoliderà ulteriormente la sua già affermata esperienza tanto sui mercati locali quanto su quelli internazionali, contribuendo a favorire la cooperazione tra Paesi su scala globale. (Com)