Stati Uniti: la repubblicana Hauser a "Il Sole 24 Ore", il Partito è ormai da rifondare

- Rita Hauser è un pezzo di storia statunitense. Ambasciatore all'Onu per gli Stati Uniti ai tempi di Nixon. Consigliere di George W. Bush nell'Intelligence advisory board del presidente, confermata dal democratico Barack Obama. A 84 anni è una delle poche voci apertamente critiche di Donald Trump all'interno del Partito repubblicano, in scia a John McCain. "Io sono nata e cresciuta repubblicana a New York, quando i repubblicani erano detti i 'Rockefeller Republicans', espressione per indicare i moderati liberali", spiega in una intervista a "Il Sole 24 Ore". Ma - continua -, il Partito repubblicano negli ultimi anni è diventato estremo: "Così diverso da quello che la mia generazione ha sempre sostenuto. Sono ancora tesserata ma voto da indipendente". Da repubblicana appoggiò l'elezione di Obama: "Nel 2008 guidai il movimento Repubblican for Obama. Prendemmo il 15 per cento dei voti repubblicani in quelle presidenziali". La cosa principale - continua - che fece decidere molti repubblicani di votare per Obama fu la crisi del 2008: "McCain non era molto convincente sull'economia. Sono rimasta sempre indipendente. Anche con Trump che conosco come tutti gli avvocati di New York". (segue) (Res)