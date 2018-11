Stati Uniti: la repubblicana Hauser a "Il Sole 24 Ore", il Partito è ormai da rifondare (2)

- Hauser ha un pensiero su Trump come uomo: "Ho lavorato per tanti anni come avvocato d'affari e ho lavorato anche per lui. È un uomo terribile. Le sue società hanno subito centinaia di cause: era noto per la sua abitudine anon pagare le parcelle, per le continue frodi. Nessuno poteva immaginare che potesse davvero diventare presidente". Poi spiega come è cambiato il suo partito in questi due anni: "Il Partito repubblicano ha rinunciato alla sua vera missione per un pugno di voti. Noi siamo il partito dell'establishment, i moderati, come i conservatori in Gran Bretagna. Persone che lottano per il buon governo, per difendere la Costituzione, tenere i conti a posto. Penso che con Trump finirà il Partito repubblicano. Il Gop dopo di lui dovrà rifondarsi. Un po' la stessa cosa che successe ai Democratici dopo il Vietnam". Il giudizio su Trump come presidente: "Da dimenticare. Non rappresenta niente di quello che un repubblicano dovrebbe rappresentare". I dati economici però danno gli danno ragione: "La fase positiva è cominciata con Obama dopo la tremenda recessione del 2008 e un'altra sembra stia arrivando. I su e giù sono normali". (segue) (Res)