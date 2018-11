Stati Uniti: la repubblicana Hauser a "Il Sole 24 Ore", il Partito è ormai da rifondare (3)

- I possibili scenari per le elezioni di Midterm: "Penso che i democratici conquisteranno la Camera. Conosco i miei politici. E sono quasi sicura che avverrà. Anche se sono vicini di uno o due seggi. Sei Democratici vinceranno alla Camera sarà molto difficile per Trump continuare come ora". Anche Wall Street sembra sperare in una vittoria democratica: "Gli operatori guardano il debito pubblico americano, mai così alto. Sono preoccupati per la sostenibilità nel lungo termine". Nel Partito repubblicano non sono in molti a schierarsi apertamente contro Trump: "In privato ti dicono tutti che non lo sopportano ma poi in pubblico non si schierano. Hanno paura a mettersi contro. Trump è un bullo, un bugiardo. Tra gli avvocati c'è un detto: quando menti in una causa lo sai che non è vero quello che stai dicendo ma lo fai per far male alla controparte. Io non sono sicura che Trump sappia se tutto quello che dice sia falso o meno. Credo viva in un mondo a parte. Mescola tutto insieme, senza cognizione, senza fondamenta". Sulla scia di Trump in tutto il mondo, anche in Italia, si registra un'avanzata dei movimenti populisti: "Non so se è a causa di Trump o perché le condizioni sono mutate. La gente ha paura I giovani non hanno lavoro: com'è possibile avere una disoccupazione al 25-30 per cento? Qualcosa deve succedere". Si cambia leader o partito: "È un'illusione di cambiamento. Trump non ha soluzioni, lui grida solo, dice tante c... Adesso manda i soldati al confine: che cosa vuol fare? Spara ai migranti? Se lo fa i generali resisteranno all'ordine di sparare. Sarebbe contro la Costituzione", ha concluso Hauser. (Res)