Ghana-Italia: Salvini, soddisfatto da visita costruttiva, occorre aiutare i popoli a casa loro

- Il vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in un post su Facebook scrive di essere "soddisfatto. Alla breve ma costruttiva visita in Ghana, le cui autorità ringrazio per l'ospitalità, ne seguiranno altre in vari paesi africani. Mentre in passato tanti si limitavano a chiacchierare, noi cerchiamo di fare quanto promesso: dopo aver bloccato gli sbarchi, favorire i rimpatri di chi non ha diritto a rimanere in Italia e aiutare i popoli a casa loro", conclude il titolare del Viminale, "attraverso una cooperazione economica, culturale e umana utile a tutti".(Rin)