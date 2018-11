Etiopia: presidente Zewde, donne svolgano ruolo guida in riforma nazionale

- Il presidente dell'Etiopia Sahlework Zewde ha chiesto alle donne del paese di adempiere alle loro responsabilità e "svolgere un ruolo di guida" per il successo della riforma nazionale in corso. Nell' intervento di inaugurazione della Conferenza etiope per la pace delle donne e di lancio del programma sociale femminile "Jegnit", Zewde ha detto che in un momento in cui il paese vive un processo di riforma è importante che le donne lavorino con coscienza alla sua concretizzazione, per impedire che questo venga invertito. In questo senso, il capo dello Stato ha augurato che le donne del paese conservino la ricca cultura etiope di risoluzione dei conflitti: "dovremmo tutti lavorare insieme e salvaguardare la pace poiché è il fondamento di tutte le cose", ha aggiunto citata dalla stampa locale. (segue) (Res)