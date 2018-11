Etiopia: presidente Zewde, donne svolgano ruolo guida in riforma nazionale (2)

- Fra le nuove nomine annunciate, ha suscitato interesse quella di Billene Seyoum ad addetta stampa del primo ministro etiope Abiy Ahmed. Conosiuta per il suo impegno femminista, Seyoum è stata presentata ieri insieme alla vice Helen Yoseph come professionista riconosciuta, con grande esperienza nei settori della comunicazione e del giornalismo. Numerosi complimenti le sono stati indirizzati per la nomina. "Desideriamo congratularci con @BilleneSeyoum per la nomina ad addetta stampa del Primo ministro dell'Etiopia, Abiy Ahmed. Con una forte rete femminista al centro del suo governo, l'Etiopia sta girando pagina", ha scritto su Twitter la rete African Feminism. La scorsa settimana, la giudice Meaza Ahenafi è stata eletta alla testa della Corte suprema etiope: è la prima donna a ricoprire questo ruolo. (Res)