Romania-Bulgaria: eurodeputati della commissione Libe chiedono rapida adesione all'area Schengen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea dovrebbe accogliere al più presto Bulgaria e Romania nell'area Schengen: è quanto sostengono gli eurodeputati della commissione per le Libertà civili (Libe), secondo un comunicato pubblicato sul sito web del Parlamento europeo. I deputati europei hanno ribadito il loro appello ai ministri dell'Ue, esortandoli a prendere una decisione rapida e positiva sull'adesione della Bulgaria e della Romania allo spazio Schengen come membri a pieno diritto. Essi hanno inoltre sottolineato che un approccio in due fasi - prima l'abolizione dei controlli alle frontiere marine interne e aeree, seguita dalla rimozione dei controlli alle frontiere interne terrestri – potrebbero determinare certi rischi e avere un effetto negativo sul futuro allargamento della zona Schengen. "La decisione dovrebbe assumere la forma di un atto giuridico unico", hanno affermato i deputati che hanno chiesto ai ministre Ue anche di prendere una decisione sull'adesione della Croazia all'area Schengen non appena Zagabria soddisferà i criteri richiesti. (segue) (Rob)